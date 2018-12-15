Порошенко: Томос уже ждет будущего предстоятеля поместной православной церкви Украины на Фанаре

Президент подчеркнул, что участникам объединительного собора предстоит принять устав и избрать предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что томос о предоставлении автокефалии уже ждет будущего избранного предстоятеля поместной православной церкви Украины на Фанаре (исторический район в Стамбуле, где расположена резиденция Вселенского патриархата).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на всеукраинском православном объединительном соборе в Софии Киевской.

Порошенко подчеркнул, что участникам объединительного собора предстоит принять устав и избрать предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины. «Томос уже ждет предстоятеля на Фанаре», - заявил он.

Итак, по словам президента, все зависит от способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины.

«Все мы помним слова апостола Петра: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать!». Поэтому ради Господа и Украины примите самые умные взвешенные решения! Верю, что вы - правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю Объединительному Собору успешной работы», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.