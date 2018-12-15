Объединительный собор: на Софийскую площадь прибыл Порошенко

«Вы не гости, вы участники создания Украинской церкви», - обратился президент к присутствующим на Софийской площади.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Софийскую площадь, где собрались тысячи людей в ожидании решений Объединительного собора Украинской православных церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко пообщался с людьми возле Софийского собора.

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«Стоим и молимся, чтобы украинская церковь сегодня состоялась и была создана», - заявил он.

«Вы не гости, вы участники создания Украинской церкви», - обратился президент к присутствующим на Софийской площади.

Напомним, в Софийском Соборе в Киеве сегодня проходит объединительный собор, который должен провозгласить создание Автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.