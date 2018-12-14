Пропагандисты РФ открыто анонсируют провокации во время Объединительного собора – журналист

Журналист Айдер Муждабаев указал на риторику российских пропагандистов.

Россия открыто анонсирует в медиа провокации во время Объединительного собора.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Я уверен, что провокации нас ждут. И я надеюсь, что мы с ними справимся. Но не мы, здесь присутствующие, а соответствующие структуры. Потому что они уже фактически открыто анонсируют, рассуждают в эфирах своих прокремлевских каналов о том, что будут какие-то атаки на Лавры, они будут их защищать. Они вкладывают это в уста спортсменов. Журналисты задают провокационные вопросы, которые сами по себе являются угрозой безопасности. Кто тебе сказал, что Лавры будут штурмовать? Почему ты такие вопросы задаешь? Почему ты не спрашиваешь: а если завтра пришельцы высадятся в Киеве, что ты будешь делать? И так далее. То есть идет кампания. Они не остановятся", - подчеркнул Муждабаев.