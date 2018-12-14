Генерал предупредил о готовности Путина проливать кровь из-за создания в Украине единой церкви

По мнению генерала, в Москве уже поняли, что большинство украинских людей приняли Томос и "объединение под флагом единой поместной украинской церкви".

Россия не остановится перед провокациями и даже терактами, чтобы помешать созданию в Украине поместной православной церкви.

Об этом заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, передает «Обозреватель». Комментируя предстоящий объединительный Собор поместной церкви, он заявил, что "Собор еще не означает объединения".

Вовк напомнил, что представителей Московского патриархата на Соборе будет мало: "Это те, кто рассчитывают получить какие-то должности в уже объединенной церкви, и понимают, что дороги назад нет".

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"Москва эту ситуацию так просто не отпустит, тут можно к гадалке не ходить. Они сейчас находятся в цейтнотной ситуации, не знают, что делать. Наступление произошло быстро и неожиданно для них, они не отработали ни тактических мероприятий, ни стратегии сопротивления объединению. Но у них одна задача и одна позиция на сегодня – "мы объединяться не собираемся". Это свидетельствует о том, что они сделают все, в частности дойдут до провокаций, диверсий и терактов, чтобы остановить это объединение и показать, что оно прольет кровь в Украине", - подчеркнул генерал СБУ.

По его мнению, в Москве уже поняли, что большинство украинских людей приняли Томос и "объединение под флагом единой поместной украинской церкви".

"Но отдавать то, что является их идеологическим оружием... Мы же понимаем, что патриарх Кирилл является политическим лицом Российской Федерации... В Украинской церкви Московского патриархата они видят свою пятую колонну, которая гораздо крепче и сильнее, чем политическая пятая колонна" , - заявил Вовк.

Генерал не исключил конфликтов между патриархатами:

"Я на примере расскажу - я с Центральной Украины, с Винницкой области, в моем селе церковь Московского патриархата. Когда там встал вопрос, чтобы построить в более удобном месте для большого села церковь Киевского патриархата, люди восстали - "нам не надо раздора, разборок в селе, есть эта церковь, мы идем к Богу, какого она патриархата, нас не интересует". Даже многие из тех, кто приветствует Томос и объединение, не хочет практической реализации".

"Мы помним, как отжимали украинскую церковь в пользу Московского патриархата, если сейчас отжимать в другую сторону, то будут народные протесты, крестные ходы прихожан Московского патриархата, а их очень много. Будут митинги, собрания, демонстрации - старые люди, маленькие дети, которые приучены к церкви с малолетства. Это известная тактика при проведении таких мероприятий", - добавил он.