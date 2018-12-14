Патриарх Кирилл написал Папе Римскому и даже в ООН из-за Украины

Патриарх Кирилл заявил им о нарушении прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

Глава Русской православной церкви Кирилл заявил религиозным и государственным деятелям, руководителям международных организаций о "давлении" украинских властей на УПЦ МП и "вмешательстве" государства в церковную жизнь Украины.

Как сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ, московский патриарх направил послания предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекретарю Всемирного совета церквей Олаву Фюксе Твейту.

Кроме того, послания Кирилла ушли к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, генсекретарю ОБСЕ Томасу Гремингену, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как главам государств, входящих в "нормандскую четверку".

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Патриарх Кирилл заявил им о нарушении прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви (МП – ред.), что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", – пишет он.

Глава РПЦ заявил, что епископат в Украине пытаются принудить к участию в Объединительном соборе, на котором УПЦ МП "должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Петром Порошенко совместно с патриархом константинопольским Варфоломеем", хотя у нее "13 тысяч приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих".

Он перечисляет: "беседы" и допросы в Службе безопасности Украины; задержания, в том числе при пересечении границы; обыски; обвинения в госизмене и разжигании религиозной вражды;, кампании по "дискредитация" УПЦ МП в СМИ; публикация персональных данных епископов на сайте "Миротворец"; "враждебное отношение" президента.

Патриарх Кирилл возмутился, что приглашения на собор от вселенского патриарха архиереи "получали из рук государственных чиновников" – и предположил новые "нарушения прав".

По его утверждению, "факты дискриминации Украинской церкви (МП) дают повод опасаться ещё большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию".

Российский патриарх видит попытку "использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе".

Кирилл призвал своих адресатов "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (МП) от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закреплённую международным правом свободу совести и вероисповедания".