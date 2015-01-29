​Украина и Литва подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2015 год

План предусматривает обучение военнослужащих вооруженных сил Украины и консультации в Литве, проведение совместных военных учений в обеих странах, лечение военнослужащих и другое, сообщает Delfi.

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План оборонного сотрудничества на 2015 год подписали в Киеве вице-министр обороны Литвы Мариюс Вяличка и заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

В плане предусмотрено приглашение украинских военных в Литву для обучения на курсах английского языка и штабных офицеров в Военной академии Литвы, а украинских унтер-офицеров - для обучения на международных курсах инструкторов в Военном училище Литвы. Также Литва будет консультировать украинских коллег по вопросам создания системы кибернетической обороны и обмениваться опытом в области военной медицины.

В этом году планируется пригласить в Литву на реабилитацию еще больше раненных в ходе АТО военных.