Россия пересекла "красную линию", открыв огонь по украинским кораблям: Порошенко заговорил о решительном ответе

Порошенко приветствует позицию НАТО с призывом немедленно освободить украинские корабли и моряков, а также обеспечить доступ украинских судов в порты Азовского моря.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия, открыв огонь по украинским кораблям в районе Керченского пролива, пересекла «красную линию» и на это нужно дать решительный ответ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Порошенко приветствует позицию НАТО с призывом к России о немедленном освобождении украинских кораблей и моряков, а также обеспечении доступа украинских кораблей в порты Азовского моря и возобновлении свободы судоходства.

«Это очень важно для нас, мы хотим подчеркнуть, что это должно быть проведено немедленно и безусловно», - заявил он.

«Применение открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия пересекла «красную линию», и мы не можем и не должны этого не учитывать - мы должны дать очень четкий и решительный ответ», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли огонь на поражение по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

С 7 по 12 декабря консулы Украины в Российской Федерации посетили всех украинских военнопленных моряков.