Порошенко, Олланд и Меркель одобряют Трехстороннюю контактную группу как формат переговоров

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, об этом заявили президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии в ходе телефонного разговора.

Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и пути ее мирного урегулирования.

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Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа в составе официальных представителей Украины, России и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе призывает всех подписантов можно быстрее провести встречу по ситуации на востоке Украины.

Контактная группа отмечает, что "рост насилия является четким нарушением буквы и духа" Минских протокола и меморандума от 5 и 19 сентября соответственно.