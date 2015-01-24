Контактная группа призывает участников минских соглашений собраться как можно скорее
Трехсторонняя контактная группа в составе официальных представителей Украины, России и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе призывает всех подписантов можно быстрее провести встречу по ситуации на востоке Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОБСЕ, в субботу представители Украины, России и ОБСЕ провели срочную встречу.
"Трехсторонняя контактная группа настоятельно призывает немедленно остановить боевые действия на востоке Украины, и чтобы все подписанты Минских соглашений встретились для прямых переговоров настолько быстро, насколько это возможно, но не позднее начала следующей недели", - отмечается в заявлении.
Участники встречи обсудили роста напряженности на востоке Украины и осудили усиление насилия на Донбассе, а особенно вокруг Мариуполя, где погибло много гражданских людей.
Контактная группа отмечает, что "рост насилия является четким нарушением буквы и духа" Минских протокола и меморандума от 5 и 19 сентября соответственно.
Читайте такжеОБСЕ призывает расследовать кровавые события в МариуполеКроме того, в заявлении отмечается, что контактная группа готова к проведению встречи со всеми подписантами соглашений в любое время.