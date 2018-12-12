"Событие сотен лет": эксперт спрогнозировал дату получения Украиной Томоса об автокефалии

Предстоятель новой украинской православной церкви может получить Томос в одно из двух Рождественских богослужений.

Политический эксперт Тарас Чорновил заявил, что Украина получит Томос об автокефалии в одно из Рождественских богослужений, скорее всего это будет 25 декабря.

Об этом он заявил в эфире "Прямого".

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"Предстоятель новой украинской православной церкви может получить Томос в одно из двух Рождественских богослужений. Образование новой автокефальной церкви – это событие сотен лет, эпохальное событие. Поэтому именно вручение Томоса должно состояться на торжественной мессе. Такие службы проходят на Рождество и Пасху. До Пасхи далеко. Сейчас будут два рождественских праздника", - заявил Чорновил.

Он подчеркнул, что сейчас все православные мира, кроме тех, которые в ментальной и психологической орбите Москвы, отмечают Рождество 25 декабря.

"В том числе Вселенский патриарх. Поэтому логично в этот день вручение. Возможно договорятся на седьмое января", - добавил он.