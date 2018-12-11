В шаге от томоса: в Киеве начинаются консультации с участниками Объединительного собора (видео)

В Киевском патриархате заявляют, что готовы к конструктивному диалогу с Константинополем.

В Киеве начинаются консультации с будущими участниками Объединительного собора, который должен состояться уже в ближайшую субботу, 15 декабря.

В украинскую столицу должен прибыть экзарх вселенского патриарха митрополит Эммануил, говорится в сюжете ТСН.

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Именно он, по информации журналистов, должен представить архиереям предложения к уставу. От дискуссии, которая будет в следующие дни, и будет зависеть судьба Собора. Впрочем, до сих пор непонятно, каким он будет.

Богословы уверены, что точка невозврата уже пройдена, и Собор обязательно состоится, несмотря на различные взгляды участников.

Напомним, за пять дней до Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем. По его словам, архиереи не примут требований Вселенского патриархата по процедуре.

Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем пока два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в УПЦ КП считают, что голосование на выборах главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.