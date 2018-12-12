Одеяло в клеточку, храбрый вахтер и "цирк" в суде : как Насирова разлучали с креслом главного налоговика (видео)

Суд восстановил в должности экс-главу налоговой Романа Насирова.

Почти два года назад его обвинили в коррупции. Против чиновника возбудили громкое уголовное дело.

НАБУ заявляло, что он незаконно предоставлял налоговые рассрочки нардепу-беглецу Онищенко.

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3 марта 2017 года Насирова отстранили от работы в налоговой. Подозрение Насирову зачитывали в больнице "Феофания", куда он лег накануне. Тогда страну насмешил вахтер, который не пускал в больницу работников НАБУ и САП.

Впоследствии состоялся суд, куда налоговика завозили под одеялом "в клеточку".

Насирова посадили в СИЗО, но всего на 10 дней. 17 марта 2017 он вышел на свободу под рекордный залог - 100 миллионов.

Теперь дошло до того, что суд восстанавливает Насирова на пост. Очередное громкое задержание топ-чиновника завершилось ничем.