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Одеяло в клеточку, храбрый вахтер и "цирк" в суде : как Насирова разлучали с креслом главного налоговика (видео)

13:35, 12 декабря 2018
Политика
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НАБУ заявляло, что он незаконно предоставлял налоговые рассрочки нардепу-беглецу Онищенко.

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3 марта 2017 года Насирова отстранили от работы в налоговой. Подозрение Насирову зачитывали в больнице "Феофания", куда он лег накануне. Тогда страну насмешил вахтер, который не пускал в больницу работников НАБУ и САП.

Впоследствии состоялся суд, куда налоговика завозили под одеялом "в клеточку".

Насирова посадили в СИЗО, но всего на 10 дней. 17 марта 2017 он вышел на свободу под рекордный залог - 100 миллионов.

Теперь дошло до того, что суд восстанавливает Насирова на пост. Очередное громкое задержание топ-чиновника завершилось ничем.

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Теги: #суд#Насиров#ГФСУ#дело Насирова