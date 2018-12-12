Все антикоррупционные органы в Украине должны быть свободны от политического давления - Могерини

Высокий представитель ЕС заявила, что коррупционные дела в высших эшелонах власти рассматривались в судебном порядке.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что все антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми и свободными от политического давления.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте в контексте представления доклада об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Она заявила, что за последние пять лет "несмотря на очень сложные обстоятельства, Украина приняла важные реформы, чтобы воплотить стремление ее граждан".

Так, по ее словам, на протяжении последнего года много рефом "начали приобретать форму". В частности, речь идет о принятии новых законов по децентрализации, прав интеллектуальной собственности, защиты окружающей среды, продовольственной безопасности, энергетики и другие сферы.

Также высокий представитель ЕС отметила, что был начат еще ряд важных реформ, которые касаются пенсий, здравоохранения и образования. "Воплощаются реформы государственного управления и по децентрализации, и продолжаются реформы в области судебной системы и борьбы с коррупцией, даже если это происходит меньшими темпами", - сказала она.

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"Но доклад ясно дает понять, что много сложных вопросов сохраняется. И я думаю, что существует очевидное общее понимание среди всех нас, что наиболее неотложным (задачей) наверняка является борьба с коррупцией. Я разделяю ваши взгляды. Мы с нетерпением ожидаем, что Высший антикоррупционный суд станет действенным. Все антикоррупционные институты должны стать полностью независимыми и свободными от политического давления, и это также относится к прокурорам", - заявила Могерини.

Также она отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины реализует "очень непростую задачу", и поэтому крайне важно, чтобы коррупционные дела в высших эшелонах власти рассматривались в судебном порядке.

Кроме того, Могерини напомнила, что в июне был принят знаковый закон по национальной безопасности. "Я обсуждала это несколько раз с президентом и премьер-министром в Киеве о введении принципа парламентского контроля над сектором безопасности. Теперь это требует дальнейших действий с дополнительным законодательством, включая реформу сектора безопасности", - заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, Федерика Могерини призывает украинскую власть отменить требования закона о представлении электронных деклараций антикоррупционными активистами, а также предпринять шаги, которые помешают появлению нападений на активистов и журналистов.