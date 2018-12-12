В ЕС призвали Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что е-декларирование должно стать инструментом для борьбы с коррупцией.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает украинскую власть отменить требования закона относительно представления электронных деклараций антикоррупционными активистами, а также предпринять шаги, которые помешают появлению нападений на активистов и журналистов.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте в контексте представления доклада об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Мы также четко заявили, что электронные декларации должны быть инструментом для борьбы с коррупцией, и не быть помехой для организаций гражданского общества, которые работают, чтобы сделать Украину лучшей страной", - заявила Могерини.

"Поэтому мы просим отменить электронное декларирование для активистов, борющихся с коррупцией и для членов наблюдательных советов государственных предприятий", - подчеркнула Могеріні.

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"Украина добивается прогресса в укреплении демократических институтов и прав человека, однако, мы обеспокоены нападениями против активистов гражданского общества и журналистов, которые все чаще случаются ", - заявила Могерини.

"Одно такое дело касается нападения с использованием кислоты на Екатерину Гандзюк, которая умерла в прошлом месяце. Мы ожидаем, что эти инциденты не только будут расследованы, но прежде всего невозможны в будущем", - подчеркнула Могерини.

В этой связи высокий представитель выразила убеждение, что самым большим достоянием Украины является прочность ее гражданского общества.

"Мы продолжим работать на стороне всех лиц, решивших лично прилагать усилия ради общего благосостояния", - заявила высокий представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи е-деклараций представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о представлении гражданскими активистами е-деклараций.

3 апреля ВР отказалась включить в повестку дня 4 законопроекта по е-декларированию для общественных активистов. Также 3 апреля ВР отклонила два законопроекта по е-декларированию для активистов - президентский законопроект (№6674) и внесенный народными депутатами из фракции ВО «Батькивщина» (№6271).