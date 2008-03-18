ВО «Свобода» примет участие в досрочных выборах в Киеве
Решение о мобилизации принято еще в феврале
В связи с принятием Верховной Радой Украины постановления «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя» Всеукраинское объединение «Свобода» заявляет о своем участии в этих выборах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», решение о мобилизации объединения для следующих президентских, парламентских и местных выборов было принято на всеукраинской партконференции ВО «Свобода», которая состоялась 9 февраля 2008 года.
В Киеве сформирован избирательный штаб, руководителем которого стал председатель Киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей МОХНИК.
Также подтверждается, что в случае принятия соответствующего постановления ВР о досрочных выборах в Харькове, ВО «Свобода» будет принимать в них самостоятельное участие.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета.
Постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления.