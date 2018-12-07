Президент напоминает, что введение таких квот в избирательное законодательство - это европейская практика.

Президент Петр Порошенко выступает за введение гендерных квот в закон о выборах народных депутатов.

Об этом он заявил во время выступления на Втором украинском женском конгрессе, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Введение квот в избирательное законодательство - это европейская практика. Высокий уровень представительства женщин, например в парламентах скандинавских стран, был достигнут именно благодаря квотам. Поэтому логично, что межфракционное объединение «Равные возможности» настаивает на введении гендерных квот в закон о выборах народных депутатов», - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что «мы не должны гнаться только за статистикой».

«Мы должны понимать, что важно именно реальное и качественное участие женщин в парламенте и в процессе принятия решений. Везде, где требуются изменения, самоотверженность, честность, сила духа - мы точно увидим женщин. Это и есть украинская «women power» - феномен, который мы еще не до конца осознали. Но движемся уверенно в этом направлении. И очевидно: этот феномен - это освобожденная энергия изменений, свободы, дает нам веру в будущее», - подчеркнул Порошенко.