Украине надо готовиться к религиозным провокациям со стороны России – эксперт

На фоне перехода церквей Московского патриархата в Единую поместную церковь Россия может устраивать провокации.

Российская Федерация уже проиграла войну против Украины в религиозном аспекте. Однако новых провокаций в этом поле от РФ все еще стоит ждать.

Об этом в эфире "Прямого" заявил координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

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"За это время очень много вбросов разных было. Российские "тролли" и "боты" работают, проводятся информационно-психологические операции со стороны России... В этом вопросе Россия пытается за счет своих ресурсов посеять какую-то панику. Мы за последние полгода видели кучу информации: то сначала церкви не будет, то будет, но не такая, то Московский патриархат переходит, то не переходит... Но Путин и его окружение, которое управляет церковными вопросами, они понимают, что они проиграли. Это колоссальный проигрыш стратегический. Потому что у Путина две вещи, на которых он базировал всю политику "русского мира", – это ядерный чемоданчик как метод спекуляций и это церковь как влияние на мозг и сознание людей, и как один из основных инструментов, за счет которого завозили оружие и спецназовцев", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на фоне перехода церквей Московского патриархата в Единую поместную церковь Россия может устраивать провокации.

"И именно здесь Новинский тогда пугал, что здесь может быть кровопролитие и еще что-то, и еще что-то. И к этому мы должны готовиться. Я четко знаю позицию министра МВД Авакова – то есть они будут очень жестко реагировать на любые провокации. Я знаю позицию Администрации президента – у них она тоже жесткая: то, что все это будет без принуждения, и никто не сможет на этом спекулировать. И если кто-то будет пытаться разогревать эту тему или провоцировать, – все это будет караться законом. Ведь никто не имеет права указывать, кому в какую церковь ходить. Никто никого заставлять не будет. Это будет сознательный выбор общин и приходов в тех городах и селах, где это будет происходить", - считает Кабакаев.

Вместе с тем, эксперт предупредил, что надо готовиться к новым провокациям со стороны России.