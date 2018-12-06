В УПЦ КП ответили на сообщения СМИ о походе Филарета на "выборы" предстоятеля поместной церкви

Объединительный собор должен состояться 15 декабря.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата отрицают информацию СМИ о том, что патриарх Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля будущей поместной церкви.

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Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Патриарх Филарет еще 19 ноября публично заявил, как он будет действовать, в том числе в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ. Поэтому прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых лишь препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса", - написал он.

Напомним, ранее религиовед Андрей Ковалев в комментарии "Громадському" заявил, что, согласно его информации, руководитель УПЦ КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви.