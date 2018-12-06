Филарет не будет возглавлять Единую поместную украинскую церковь - СМИ

Будущий глава поместной церкви будет «известным и авторитетным епископом в среде епископата».

Нынешний глава УПЦ Киевского патриархата, патриарх Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Об этом в эфире Громадськогозаявил религиовед Андрей Ковалев, который ранее работал в информационном отделе УПЦ КП.

Комментируя вопрос, кто может возглавить объединенную поместную православную церковь в Украине, эксперт сказал:

«По моей информации, он (Филарет, ред.) не будет баллотироваться на пост предстоятеля... Скорее всего, для общественности, для украинского общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор предположительно 15 декабря, это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все таки человек из среды Киевского патриархата (КП), потому что епископов КП будет большинство», — заявивив Ковалев.

По его словам, от 7 до 15 епископов УПЦ Московского патриархата будут присутствовать на Соборе. Отметим, в Константинополь с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви обратились 15 епископов УПЦ МП.

Ковалев добавил, что будущий глава поместной церкви будет «известным и авторитетным епископом в среде епископата».

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На вопрос, почему Филарет отказывается баллотироваться на пост предстоятеля, религиовед ответил:

«Филарету следующего года исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, что нужно пост предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю... Это очень правильный и символичный знак в контексте создания новой церкви, возрождения».

«Мне кажется, что Филарет хочет видеть на этой должности молодого, намного моложе себя патриарха, предстоятеля. Чтобы давать сигнал и в будущее мирянам, уверенность, что он приходит надолго. Он молодой, у него есть силы, есть новая визия развития церкви», — добавил Ковалев.

По словам Ковалева, 41 архиерей УПЦ КП имеет шансы стать предстоятелем.

Ранее митрополит Ефипаній сообщил, что единым кандидатом от УПЦ Киевского патриархата на должность руководителя будущей поместной православной церкви будет нынешний глава УПЦ КП Филарет.

Ранее сам Филарет сообщил, что намерен возглавить будущую единую поместную церковь в Украине.