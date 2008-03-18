Глава ЦИК сделал контрход против ”взбунтовавшихся” подчиненных

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ 17 марта подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении заместителя председателя ЦИК Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила сама Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«В самом распоряжении не указаны факты и предмет служебного расследования, как, собственно, не указан и срок, в течение которого должно закончится расследование», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее мнению, такие действия председателя ЦИК являются «формой взыскания» В.ШАПОВАЛА за ее позицию по вопросу необходимости регистрации 15 новых депутатов от БЮТ в Киевсовете.

Как ранее сообщалось, пятеро членов Центральной избирательной комиссии – Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН – приняли решение сменить председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА в связи с "ненадлежащей организацией работы" и "умышленным блокированием рассмотрения вопросов по императивному мандату".