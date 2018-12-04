НАТО готовит комплексный ответ на действия России против Украины в районе Керченского пролива - Помпео

По словам госсекретаря США, коллективным обязательством Европы и мира является лишение России возможности продолжать нарушать базовые нормы международного права.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО готовит комплексный ответ на действия России против Украины в районе Керченского пролива.

Читайте такжеСША призвали Европу проявить лидерство в ответе на агрессию России против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.

«Две вещи очень четкие по результатам заседания, которое мы провели вместе с украинским министром иностранных дел: полное единство в том, что действия России были противозаконными и неприемлемыми, и сдерживание (России - УНИАН) должно быть возобновлено», - заявил он.

По словам госсекретаря, коллективным обязательством Европы и мира является лишение России возможности продолжать нарушать базовые нормы международного права.

Помпео призвал Россию немедленно вернуть захваченных украинских моряков.

«Мы коллективно будем разрабатывать набор ответов, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо», - заявил госсекретарь США.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".