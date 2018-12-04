Климкин рассказал, чего добивается РФ попытками "регулировать" судоходство в Керченском проливе

Климкин призвал страны НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия своими попытками «регулировать» судоходство в Керченском проливе хочет дестабилизировать юг Украины и Донбасс.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов и министров иностранных дел Украины и Грузии.

«Это то, что Россия делает для того, чтобы дестабилизировать юг Украины и украинский Донбасс. Попытки «регулировать» проход судов по Керченскому проливу, попытки влиять на экономическую деятельность украинского Донбасса и всего юга Украины - это сочетание милитарных и немилитарних методов», - заявил он.

Климкин призвал страны НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе. «Работа вместе с союзниками, реализация стратегических программ и проектов в этом контексте очень важны», - подчеркнул министр.