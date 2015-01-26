Штайнмайер: ЕС может ввести новые санкции против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, сообщает Reuters.

По его словам, ни у кого нет "слепых амбиций" по введению дополнительных санкций против Москвы во время встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 29 января, пишет Украинская правда.

"Наша цель заключается в том, чтобы военные действия закончились", - отметил он.

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"Но, конечно, нападение или даже широкое наступление в направлении Мариуполя и за его пределами означало бы качественное изменение ситуации, которая заставила бы нас реагировать", - добавил Штайнмайер.

Напомним, ранее сообщалось, что новых санкций против России не стоит ожидать до саммита ЕС, который состоится 12 февраля.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на внеочередном заседании Совета иностранных дел ЕС 29 января будут обсуждаться вопрос об ужесточении санкций против России, и все страны настроены решительно.

Как сообщалось, Могерини созывает чрезвычайное заседание Совета иностранных дел ЕС по ситуации в Украине в четверг 29 января.