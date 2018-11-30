Тимошенко на своем форуме делает акцент на улучшении счастья и здоровья украинцев - эксперт

На форуме «Новая социальная доктрина», который состоялся 23 ноября, Юлия Тимошенко очертила основы своей социальной политики.

По мнению политического эксперта Петра Охотина, социальные вопросы являются определяющими для избирателей, это связано с экономической ситуацией.

«По итогам 2018 года Украина занимает 138 место во всемирном рейтинге счастья наций. Это почти последнее место. Кроме этого, более 1 миллиона украинцев мигрировали из родных городов в поисках лучшей судьбы», - отметил политический эксперт Петр Охотин.

Во время выступления на форуме Тимошенко озвучила план поддержки украинцев, которые находятся на заработках заграницей. Политик предложила снять все налоги на перечисления денег и отправки посылок для своих семей.

По мнению Охотина, «это очень четкое сообщение для семей тех людей, которые сейчас находятся за границей и мечтают о возвращении в Украину. Реалистичный план выхода Украины из кризиса – это своеобразное преимущество над теми конкурентами, которые будут свою стратегию на слоганах. Именно поэтому в основе ее информационных сообщений – увеличение конкурентоспособности государства, социальный аспект».

Как сообщалось ранее, «Новая социальная доктрина» Юлии Тимошенко базируется Новом экономическом курсе, который предусматривает комплексные программы поддержки различных групп населения. Данная господдержка: программа обеспечения молодежи жильем, через ипотечные кредиты без залога и первого взноса, минимум на 10 лет; финансовая помощь при рождении ребенка, которая будет составлять 50 000 грн за каждого следующего малыша; поддержка малого и среднего бизнеса с возможностью государственного кредитования под доступные проценты. Также в планах Тимошенко разработка программы стимулирования создания рабочих мест, чтобы уменьшить уровень эмиграции, а затем мотивировать гастарбайтеров возвращаться домой.