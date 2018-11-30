Во Львовском горсовете не поддержали обращение УКРОПа закрытии Генконсульства РФ

Депутаты Львовского горсовета не захотели, чтобы Генеральное консульство Российской Федерации закрыли.

Обращение, которое на самом заседании сессии предложил и озвучил депутат от УКРОПа Игр Телишевский и которое депутаты должны были направить в Министерство иностранных дел, Львовский горсовет не поддержал.

Предложение укроповца решили доработать. В результате обращение получило другой смысл. Если в варианте Игоря Телишевского подчеркивалась необходимость закрыть Генеральное консульство РФ во Львове, то после доработки получили: «усилить дипломатическое давление на РФ вплоть до расторжения дипломатических отношений».

В УКРОПе считают, что такая формулировка является неприемлемой.

«Мы заявили о четкое требование: чтобы во Львове закрыли российское консульство, ведь этого хотят сами львовяне, и петиция, которую они подписали, свидетельствует об этом, – комментирует ситуацию Игорь Телишевский. – Странно, что многие депутаты от «Самопомочи», «Свободы», БПП, которые называют себя патриотами, проигнорировали этот факт. Убивают наших людей, а депутаты почему-то боятся резко выступить против агрессора. Меня возмутило, что во время голосования некоторые депутаты вынимали карточки, чтобы выглядело так, будто они отсутствуют. Ребята защищают Украину на войне, отдают за нас свою жизнь, а эти люди боятся проявить твердость духа в сессионном зале. Стыдно за них!»

В частности, голосование в Львовском горсовете относительно закрытия Российского консульства произошло следующим образом. «Объединение «Самопомич»: 3 из 15 присутствующих депутатов воздержались, а 12 – не голосовали. «БПП «Солидарность»: из девяти присутствующих ни один не принял участия в голосовании. Так же поступили и представители «Свободы»: из четырех присутствующих никто не голосовал. Не голосовали также городской председатель Андрей Садовый и секретарь Львовского городского совета. Частично поддержала предложение УКРОПа фракция «Гражданская позиция»: 2 голоса «за» и трое депутатов не голосовали. Из «Народного контроля» двое присутствующих проголосовали «за», так же поступил представитель «Украинской Галицкой партии». Все пятеро депутатов от УКРОПа голосовали за закрытие российского консульства.

В Укропе и в дальнейшем настаивают на том, что присутствие во Львове Генерального консульства РФ, то есть государства-агрессора, может обострить социальную напряженность в городе. А количество провокаций, которые время от времени совершаются агентами разведки и ФСБ Российской Федерации, может возрасти.

«Мы разочарованы таким голосованием и придерживаемся своей позиции – Генконсульство России во Львове надо закрыть!» – резюмировал Игорь Телишевский.