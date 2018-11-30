В МИД РФ считают, что военное положение введено в «русскоязычных регионах» Украины

По словам Захаровой, введение военного положения «является тщательно спланированным планом», первым этапом которого стала «провокация» ВМС Украины в Керченском проливе.

В МИД РФ пришли к выводу, что военное положение введено в «русскоязычных регионах» Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По ее словам, руководство Украины продолжает «играть с огнем», одобрив введение военного положения в 10 областях, что «является тщательно спланированным планом», первым этапом которого стала «провокация» ВМС Украины в Керченском проливе.

Как заявила Захарова, «замысел Порошенко очевиден», и военное положение используется для «поднятия своего стремительно подающего электорального рейтинга и попытки заработать очки на очередной русофобской волне».

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При этом Захарова упомянула российские фейки, касающиеся введения военного положения. «Предусмотрен запрет на свободу слова, собраний, передвижений. Теперь киевские власти при желании могут, в частности, отбирать у своего населения от личного имущества до документов. Такими полномочиями они сами себя наградили», - сказала Захарова.

Также, убеждена она, «украинские силовики наделяются исключительными полномочиями вплоть для применения силы без суда и следствия, что представляет угрозу разрастанию гражданского конфликта по всей территории страны».

По словам Захаровой, военное положение имеет «селективный характер и затрагивает преимущественно области с русскоязычным населением, которое не одобряет деятельность нынешних властей».

В то же время, Захарова не вспомнила, что военное положение было введено после атаки российских военных в нейтральных водах Черного моря на украинские корабли.