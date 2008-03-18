Яценюк отказался ставить на голосование во втором чтении законопроект о Кабмине

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказался сегодня ставить на голосование во втором чтении законопроект “О Кабинете министров Украины”, ссылаясь на норму Регламента ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК отметил, что не может лишить ни одного народного депутата права вносить поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

А.ЯЦЕНЮК предложил сократить до 7 дней двухнедельный срок рассмотрения законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в профильном комитете, но народные депутаты не поддержали его предложение. “За” проголосовало лишь 70 из 449 народных депутатов, зарегистрировавшихся в зале.

В соответствии с Регламентом ВР, данный законопроект должен быть рассмотрен в профильном комитете на протяжении двух недель.

Ряд народных депутатов от коалиции, в частности, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, настаивали на необходимости голосования данного законопроекта сегодня сразу же и во втором чтении, и в целом.

Представители фракции Блока Литвина заявили, что не будут голосовать сегодня за данный законопроект во втором чтении.

Как известно, сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла проект Закона “О Кабинете министров Украины”. “За” проголосовали 246 народных депутатов, в т.ч. 20 – от фракции Блока Литвина.

На заседании парламента народный депутат Алексей ДОНИЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявил, что не отдаст свой голос за данный законопроект, поскольку реализация его положений может привести к разбалансированию власти в государстве.

В свою очередь, народный депутат Анатолий МАТВИЕНКО (фракция НУ-НС) заявил, что сегодня не будет голосовать за принятие этого законопроекта во втором чтении, поскольку у него есть замечания к документу.