Депутат Грановский просит Харьковский горсовет объяснить гражданам суть военного положения

Напомним, Харьковская область попала в перечень 10 регионов, в которых было введено военное положение.

Народный депутат Украины Александр Грановский призвал депутатов Харьковского городского совета объяснить жителям города и области особенности режима военного положения.

Важность и необходимость этого шага Грановский понял после встречи с преподавателями школ и врачами Харькова, которая состоялась во вторник, 27 ноября. Напомним, Харьковская область попала в перечень 10 регионов, в которых было введено военное положение.

В Facebook депутат сообщил, что люди находятся в полной уверенности, будто их квартиры могут отобрать для нужд армии, на днях закроются школы и детские сады, а их дети не смогут выехать за черту города. «Вчера встречался в Харькове с преподавателями школ и врачами. На личном опыте убедился в силе антигосударственной и античеловеческой пропаганды, направленной на достижение единственного результата – заставить горожан нервничать и создать чувство ненависти по отношению ко всем, кто мешает отдельным горе-политикам зарабатывать свои электоральные дивиденды», - пишет Александр Грановский.

Депутат считает, что панику распространяют «предвыборные гонщики» в собственных интересах: «Они и есть те самые настоящие враги… Попросту обманывают людей».

Для того, чтобы пресечь распространение слухов и ложных интерпретаций, Александр Грановский обратился к депутатам Харьковского городского совета с просьбой найти время для того, чтобы объяснить жителям города и области все особенности режима военного положения.

«Для жителей отдельных областей, в которых введен соответствующий режим, ничего не изменилось по состоянию на сегодняшний день и, уверен, не изменится. Голосование Верховной Рады предоставило Президенту возможность своевременно реагировать в случае возникновения новых актов агрессии как на суше, так и на воде. И речь идет о рисках совершенно конкретных, а не абстрактных. На текущий момент никто не ограничил свободы и права ни харьковчан, ни жителей других городов – точка. Никто не отбирает имущество, никто не отслеживает звонки, никто никого не останавливает на границе, никто не закрывает школы, никто и не собирался», - комментирует Александр Грановский.

Он уверен, что проинформировать население и правильно объяснить происходящее – общий долг и депутатов Верховной Рады, и народных избранников в регионах, и органов местной власти.