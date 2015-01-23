Сариуш-Вольский: Россия готовится к большей агрессии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Сариуша-Вольского распространенная сегодня в Брюсселе.

Читайте такжеВ Украине ЕС похож не на супервласть, а на гнома - Сариуш-Вольский

„На фоне эскалации боевых действий новости о прогрессе, достигнутом в Берлине в ходе переговоров на уровне министров относительно украинского кризиса, похожи на угрозу, а также на то, что мирные переговоры в настоящее время используются Россией как инструмент территориального завоевания, чтобы выиграть время и заставить Украину и Запад договориться о новых соглашениях, изменяя согласованные в Минске, и навредить Украине”, - говорится в заявлении.

Политик убежден, что реальный прогресс может быть только тогда, когда „Россия и спровоцированное Россией насилие будет остановлено». Он также выразил сожаление по поводу гибели невинных гражданских людей во время нынешней эскалации боевых действий на востоке Украины.

„Если Россия хочет серьезно относиться к миру, она должна реализовать Минские договоренности, которые включают в себя вывод всей военной техники и персонала с Украины, прекратить поставлять оружие террористам-боевикам, вернуть правительству Украины контроль за границей и освободить всех заложников, в том числе тех, которые содержатся в России, таких как Надежда Савченко, которая является членом украинского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы”, - заявил Сариуш-Вольский.

Европейский народник отметил, что „на фоне заявлений относительно доброй воли Кремля мы являемся свидетелями позорной эскалации вторжения и расширения присутствия российских войск и современного вооружения в украинском Донбассе”.

„Такая лицемерная политика должна быть решительно отвергнута и может рассматриваться только как попытка Кремля обойти свои обязательства согласно Минского соглашения и подготовиться к большей агрессии. Под прикрытием того, что Россия ошибочно называет мирными переговорами, эта политика также направлена на дальнейшее усиление давления на Украину и на Запад относительно неприемлемых конституционных уступок, подрывая единство украинского государства”, - сказал Сариуш-Вольский.

Политик также констатировал, что все больше мирных жителей страдают от „российской агрессии и терроризма, который спонсирует Россия”. „В частности, мы вместе с семьями и родственниками погибших и раненых в Волновахе и во время обстрела троллейбуса в Донецке. В эти дни интенсивных боев наши мысли также вместе с украинскими солдатами - киборгами”, - добавил он.