цей матеріал доступний українською

Кабмин одобрил несколько важных решений по запуску Антикоррупционного суда в Украине

12:31, 28 ноября 2018
Политика
348 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Читайте такжеСытник рассказал, когда может начать работу Антикоррупционный суд

"Два важных решения сегодня правительство приняло относительно запуска Высшего антикоррупционного суда. Первое касается урегулирования вопросов деятельности членов общественного совета международных экспертов", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, эти эксперты уже прибыли в Украину.

Второе решение, отметил он, касается выделения помещения для Антикоррупционного суда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кабмин#Антикоррупционный суд в Украине