Кабмин одобрил несколько важных решений по запуску Антикоррупционного суда в Украине

Приняты два решения - первое об урегулировании вопросов деятельности членов общественного совета международных экспертов, а второе - о выделении помещения для суда.

Кабинет министров Украины принял решение о запуске Высшего антикоррупционного суда. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства. Читайте такжеСытник рассказал, когда может начать работу Антикоррупционный суд "Два важных решения сегодня правительство приняло относительно запуска Высшего антикоррупционного суда. Первое касается урегулирования вопросов деятельности членов общественного совета международных экспертов", - сказал министр юстиции Павел Петренко. По его словам, эти эксперты уже прибыли в Украину. Второе решение, отметил он, касается выделения помещения для Антикоррупционного суда.

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