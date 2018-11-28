Гройсман убежден, что после окончания действия военного положения не будет оснований для его продления

Военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря. 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения.

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что после окончания срока действия в 10 областях Украины военного положения у власти не будет оснований для его пролонгации.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Я глубоко убежден в том, что через 30 дней у нас будут все основания не продлевать решение о военном положении, и все будет нормально. Но мы также понимаем, что мы всегда должны быть готовы отразить агрессию врага нашего, который еще не так давно был нашим соседом", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.