Чиновники избегают люстрации путем снижения в должности или получение статуса участника АТО - активистка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время брифинга.

В частности, Дрок назвала несколько уже известных и наиболее распространенных схем, по которым чиновники избегают люстрации.

“Первая и очень распространенная - это получение статуса участника АТО, не будучи его субъектом”, - сказала она.

Вторая схема - это обращение в суд о восстановлении в должности.

Читайте такжеАктивисты возле АП требуют эффективной люстрации (фоторепортаж)“На сегодня почти каждый второй люстрований чиновник пытается восстановиться через суд. Фактически, они пытаются оспорить прямую норму закона”, - отметила Дрик.

Также, по ее словам, есть схема, по которой чиновники переходят на более низкие по уровню должности.

“Проверки проходят в несколько этапов. И первый этап проверки происходит сейчас. Это - высшее руководство государства, руководители государственных органов, правоохранительных органов. Но их аппарат, служебные лица этих органов и региональные представительства будут позже. В частности, очень большая часть проверок начнется в марте. Таким образом, они переводятся на низшие должности, чтобы отсрочить начало проверки”, - сказала она.