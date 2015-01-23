Чиновники избегают люстрации путем снижения в должности или получение статуса участника АТО - активистка
Представитель общественной организации “Общественный люстраційний комитет” Александра Дрик заявляет, что многие чиновники избегают люстрации путем перехода на более низкую должность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время брифинга.
В частности, Дрок назвала несколько уже известных и наиболее распространенных схем, по которым чиновники избегают люстрации.
“Первая и очень распространенная - это получение статуса участника АТО, не будучи его субъектом”, - сказала она.
Вторая схема - это обращение в суд о восстановлении в должности.
Читайте такжеАктивисты возле АП требуют эффективной люстрации (фоторепортаж)“На сегодня почти каждый второй люстрований чиновник пытается восстановиться через суд. Фактически, они пытаются оспорить прямую норму закона”, - отметила Дрик.
Также, по ее словам, есть схема, по которой чиновники переходят на более низкие по уровню должности.
“Проверки проходят в несколько этапов. И первый этап проверки происходит сейчас. Это - высшее руководство государства, руководители государственных органов, правоохранительных органов. Но их аппарат, служебные лица этих органов и региональные представительства будут позже. В частности, очень большая часть проверок начнется в марте. Таким образом, они переводятся на низшие должности, чтобы отсрочить начало проверки”, - сказала она.