Кернес отказывается подписывать постановление об изъятии у него документов
Об этом УНИАН сообщил источник
|Геннадий КЕРНЕС
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, утром к Харьковскому горсовету прибыла группа сотрудников УСБУ во главе с начальником следственного отдела для проведения изъятия документов у руководителей Харькова. Процедура выемки документов, объяснил он, должна состояться в рамках расследования уголовного дела «возбужденного в понедельник, 17 марта, по поводу существующих фактов незаконной траты средств в особенно крупных размерах», в чем обвиняются представители городских властей Харькова.
Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы горсовета Нина МАРЧЕНКО сообщила УНИАН, что 9 сотрудников Управления СБУ проводят сегодня изъятие документов в Харьковском горсовете.