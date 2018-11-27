В СБУ подтвердили, что на борту захваченных Россией кораблей были ее контрразведчики

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтверждает информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей ВМС Украины, которые вопреки международному законодательству были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

Читайте также"Последствия безумного давления": в ВМС прокомментировали "показания" захваченных Россией украинских военных

"На протяжении более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. И так будет всегда. "Удивление" же отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора. Но настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира, русские применили шесть "ФСБшных" и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что над 23 захваченными украинскими моряками могут начать суд уже сегодня в анексованому Крыму. Заседания будут проходить в оккупированном Симферополе.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе. В РФ заявляют, что якобы нашли среди украинских моряков двух сотрудников СБУ. ФСБ также опубликовала видео с украинскими моряками, на котором они заявляют, что якобы нарушили "территориальные воды" РФ в море.