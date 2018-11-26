ВМС: военные корабли Украины имеют право свободного прохода через Керченский пролив

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко подчеркивает, что, в соответствии с двусторонним соглашением, Азовское море является внутренними водами Украины и России, поэтому военные и торговые корабли этих государств имеют право свободного прохода через Керченский пролив.

Читайте такжеУ ВМС ВСУ достаточно сил и средств для отражения агрессии с моря - командующий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адмирал сказал во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС ВСУ в связи с очередным актом агрессии России против Украины сегодня в Киеве.

«В соответствии с соглашением между Украиной и Россией Азовское море является внутренними водами обоих государств, и Керченский пролив военные и торговые корабли этих государств проходят свободно», - заявил Воронченко.

Однако, по словам командующего ВМС, «мы предусмотрели все возможные варианты, и мы заранее сообщили, что мы будем проходить 12-мильную зону и будем проходить через пролив - дайте нам место якорной стоянки, чтобы ожидать очереди на прохождение через пролив».

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

По словам командующего ВМС Украины, три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все они сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.