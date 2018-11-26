Климкин объяснил, почему Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией

По словам главы МИД, присутствие российских дипломатов, хоть и формальное, существует для оказания помощи украинцам.

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, почему Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве глава МИД заявил, что в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива будут предприниматься шаги.

"Безусловно, дальнейшие шаги будут. Мы фактически не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности на территории страны-агрессора. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать украинцам, в том числе политическим заключенным, но не только ", - отметил Климкин.

"Мы всегда исходили из этой позиции, но в сегодняшних условиях хочу сказать, что пребывание на территории страны-агрессора опасно для украинских граждан. Мы планируем ряд мероприятий, о них вы услышите в ближайшее время", - подчеркнул министр иностранных дел.

"Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы, и никаких других функций у них в Украине быть не может. Но мы сейчас находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами, и дальнейшие шаги, безусловно, будут", - заверил Климкин.

Также его спросили, будет ли Украина разрывать дипломатические отношения с Россией.

"Какие у нас отношения есть с Российской Федерацией? У нас есть формально присутствие дипломатов, которые сейчас работают над тем, чтобы помогать украинцам. Я могу сказать, что в сегодняшней логике у них все меньше и меньше возможностей. Конечно, мы не можем оставить украинцев вообще без правовой помощи", - добавил глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все захваченные корабли сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.