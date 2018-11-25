СНБО рассмотрит вопрос о введении военного положения - Турчинов

Заседание СНБО состоится сегодня в полночь.

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения вопроса об объявлении правового режима военного положения из-за нападения России на корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины недалеко от Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под председательством президента Украины Петра Порошенко.

«Нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным как актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления правового режима военного положения», - заявил он.

По его словам, заседание СНБО состоится сегодня в полночь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабльпротаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

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Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.