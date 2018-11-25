Действия России в Азовском море являются нарушением международного права - МИД Латвии

Глава МИД Латвии подчеркнул, что Россия должна принять меры для деэскалации ситуации.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что действия России в Азовском море являются четким нарушением международного права и должны быть осуждены.

Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter отметил, что Россия должна принять меры для деэскалации ситуации.

"Внимательно слежу за тревожными новостями из Азовского моря. Блокада Россией морского движения в Керченском проливе и атака против украинских ВМС является четким нарушением международного права и должна быть осуждена международным сообществом. Россия должна принять меры для деэскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Closely following alarming news from #Azov Sea blockade of maritime traffic of #KerchStrait by Russia and attack against Ukrainian Navy are clear violations of international law and should be condemned by international community, Russia must take steps to deescalate situation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабльпротаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

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Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.