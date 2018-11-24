В МинВОТ назвали главную цель устроенных Кремлем фейковых "выборов" в ОРДЛО

Юрий Гримчак считает, что «наши северные соседи» в полной мере готовятся к предстоящим выборам в Украине и ожидают смены власти после выборов.

Одной из целей проведения недавних фейковых выборов на оккупированной территории Донбасса была попытка легализовать так называемых новых «руководителей» «ДНР» и «ЛНР» в глазах российского электората.

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Об этом в эксклюзивном интервью «Фактам» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

По его словам, Россия пытается показать, что назначенные ею люди не так измазаны кровью, как Захарченко и Плотницкий. Поэтому с ними можно вести переговоры.

Гримчак считает, что «наши северные соседи» в полной мере готовятся к предстоящим выборам в Украине, ожидают смены власти в нашей стране после выборов. Они надеются, что в Украине победят пророссийские кандидаты. А после выборов Кремль будет пытаться, как сказал Гримчак, «впихнуть» оккупированный Донбасс Украине, но с признанием автономии.

«По большому счету эти „выборы“ ничего не решают. Для нас — страны, которая переживает агрессию, — не имеет значения, кто будет руководить оккупационной администрацией», — добавляет чиновник.