Убийство Гандзюк: в Херсонском облсовете уверяют, что Мангер не сбежал, а находится в отпуске

В ведомстве добавили, что информация о том, что Мангер является подозреваемым в деле Гандзюк, не соответствует действительности.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер проходит по делу об убийстве чиновницы горсовета Херсона и активистки Екатерины Гандзюк в качестве свидетеля и в настоящее время якобы находится в отпуске.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета, комментируя заявления отдельных СМИ о том, что Мангер сбежал из Украины.

«Председатель Херсонского областного совета находится в отпуске с 19 ноября по 3 декабря. В связи со служебной необходимостью Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26 ноября», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что информация о том, что Мангер является подозреваемым по делу Гандзюк, не соответствует действительности.

«Председатель Херсонского областного совета вместе с другими руководителями органов власти области был допрошен следственными органами в качестве свидетеля», - отметили в ведомстве.

Как известно, 23 ноября Telegram-канал издания The Newsroom сообщил, что один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета и регионального отделения партии «Батькивщина» Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж 20 ноября.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержа Сергея Торбина и Никиту Грабчука, остальным - Вячеславу Вишневскому Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.