Убийство Гандзюк: один из фигурантов дела сбежал из Украины – СМИ
Один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, которая управляла делами Херсонского горсовета, выехал из Украины.
Об этом утром в пятницу, 23 ноября, сообщил Telegram-канал The_Newsroom.
Отмечается, что председатель Херсонского областного совета и регионального отделения партии "Батькивщина" Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж еще 20 ноября.
«Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк выехал из Украины. Активисты забили тревогу еще вчера вечером, мы проверили и выяснили, что это произошло еще несколько дней назад. По информации от наших источников, глава Херсонского облсовета и местной "Батькивщины" Владислав Мангер 20 ноября вылетел из Киева в Париж», - говорится в сообщении.
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Напомним, активисты называют Мангера "человеком, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства".
Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.
В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержа Сергея Торбина и Никиту Грабчука, остальным - Вячеславу Вишневскому Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.
4 ноября Гандзюк умерла
5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.
Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.