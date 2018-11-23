Убийство Гандзюк: один из фигурантов дела сбежал из Украины – СМИ

По некоторым данным, председатель Херсонского областного совета Мангер выехал из Украины еще 20 ноября.

Один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк, которая управляла делами Херсонского горсовета, выехал из Украины.

Об этом утром в пятницу, 23 ноября, сообщил Telegram-канал The_Newsroom.

Отмечается, что председатель Херсонского областного совета и регионального отделения партии "Батькивщина" Владислав Мангер вылетел из Киева в Париж еще 20 ноября.

«Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк выехал из Украины. Активисты забили тревогу еще вчера вечером, мы проверили и выяснили, что это произошло еще несколько дней назад. По информации от наших источников, глава Херсонского облсовета и местной "Батькивщины" Владислав Мангер 20 ноября вылетел из Киева в Париж», - говорится в сообщении.

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Напомним, активисты называют Мангера "человеком, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства".

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержа Сергея Торбина и Никиту Грабчука, остальным - Вячеславу Вишневскому Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.