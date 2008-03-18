В НУ-НС призывают Тимошенко не дуть на то, что уже давно холодное

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает демократические силы определиться с единым кандидатом на должность мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

«Мы сомневаемся в том, что без определения единого кандидата предвыборная кампания может быть успешной», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что именно НУ-НС еще до выборов предложил сменить Киевского городского председателя. Он выразил благодарность партнерам по коалиции за поддержку в этом вопросе.

В то же время В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что НУ-НС не воспринимает язык «категорических заявлений». Он отметил, что «не нужно дуть на то, что уже давно холодное».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что представителей нынешней киевской власти нужно лишить каких-либо шансов на победу в досрочных выборах мэра столицы.

Он призвал демократические силы определить единого кандидата для участия в этих выборах.