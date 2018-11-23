Уровень доверия к судебной власти в Украине остается довольно низким - посол ЕС

Мингарелли напомнил, что судебная реформа - это один из основных моментов в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Уровень доверия к судебной власти в Украине остается довольно низким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации отчета "Отбор и оценка судей в Украине" заявил посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Об уровне доверия к судебной власти недавно было проведено исследование. Уровень доверия к судам остается довольно низким. Но с 2015 года ситуация все же несколько улучшилась. Поэтому должен сказать, что вы делаете хорошую и полезную работу, способствуя увеличению доверия людей к судебной власти", - сказал Мингарелли.

Также он отметил, что сегодня продолжается процесс отбора в Высший антикоррупционный суд и Верховный суд, а также процесс оценки действующих судей.

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"Нашей главной задачей является сделать так, чтобы процесс отбора не вызвал сомнений ни у кого - ни у гражданского общества, ни у представителей власти, ни у людей. Краеугольным камнем отбора судей должна быть проверка добропорядочности и соблюдение кандидатами стандартов профессиональной этики и мы считаем, что в процессе отбора необходимо усовершенствовать взаимодействие между квалифкомиссией судей и Общественным советом добропорядочности для преодоления трудностей, которые возникли между ними при предыдущих отборах в Верховный суд", - сказал посол ЕС.

Также он напомнил, что судебная реформа - это один из основных моментов в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее глава делегации Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинскую власть в 2019 году начать процесс ратификации Римского статута.