"Потом будет поздно": в ЕС призвали Украину начать ратификацию Римского статута в 2019 году

По словам Мингарелли, если этого не сделать в 2019 году, то потом уже будет поздно.

Глава делегации Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призывает украинскую власть в 2019 году начать процесс ратификации Римского статута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время 40-го ежегодного форума транснациональной Сети членов парламентов «Парламентарии за глобальные действия» (Parliamentarians for Global Action) и 10-й Консультативной ассамблеи парламентариев за Международный уголовный суд и верховенство права, которые проходят в Верховной Раде Украины.

«Мы очень рады, что в Украине есть такое большое желание ратифицировать Римский статут, как это было сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», - сказал Мингарелли.

Он призвал к скорейшему прогрессу в подготовке к ратификации Римского статута, а также внесению изменений в судебную систему, которые для этого нужны.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что это является абсолютно важным и даже критическим - изменить национальное законодательство таким образом, чтобы в следующем 2019 году уже начался трехлетний период ратификации Римского статута. Если мы не сделаем это в 2019 году, будет поздно сделать это потом. Поэтому давайте будем очень осторожными и сделаем это в следующем году», - отметил глава делегации ЕС в Украине.

Мингарелли добавил, что Украина уже передала в юрисдикцию Международного уголовного суда документы о преступлениях, которые были совершены на ее территории, поэтому ратификация Римского статута станет логическим следующим шагом.

Справка УНИАН. Римский статут Международного уголовного суда был принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме и вступил в силу 1 июля 2002 года.

Римский статут был подписан Украиной 20 января 2000 года, однако до сих пор не ратифицирован.

Нынешняя власть обязалась принять все меры для ратификации Римского статута в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В ЕС неоднократно призывали Украину ратифицировать Римский статут.