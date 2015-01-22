Захарченко заявил о планах боевиков "отодвинуть линию фронта" от Донецка
Главарь донецких боевиков Александр Захарченко анонсирует планы наступления, противоречащие Минским договоренностям.
Об этом пишет РИА Новости.
"Мы отодвинем линию фронта, чтобы Донецк не могли обстреливать", — сказал он.
Читайте такжеЯценюк возложил на Россию ответственность за гибель людей в ДонецкеСегодня в Донецке в остановку, где стоял троллейбус, попал снаряд. По разным данным погибло от 7 до 13 человек. Точное количество погибших можно будет установить после прекращения обстрела района.
Боевики систематически обвиняют в обстрелах Украину, однако украинские силовики это опровергают. По данным Донецкой прокуратуры, сегодняшний обстрел остановки был произведен самим боевиками.
"Органы прокуратуры Донецкой области обладают оперативной информацией от свидетелей в городе Донецке о грузовом автотранспорте с минометом, который находясь в Куйбышевском районе совершил обстрел в сторону Ленинского района г. Донецка", - сообщили в прокуратуре области.