Захарченко заявил о планах боевиков "отодвинуть линию фронта" от Донецка

Об этом пишет РИА Новости.

"Мы отодвинем линию фронта, чтобы Донецк не могли обстреливать", — сказал он.

Читайте такжеЯценюк возложил на Россию ответственность за гибель людей в ДонецкеСегодня в Донецке в остановку, где стоял троллейбус, попал снаряд. По разным данным погибло от 7 до 13 человек. Точное количество погибших можно будет установить после прекращения обстрела района.

Боевики систематически обвиняют в обстрелах Украину, однако украинские силовики это опровергают. По данным Донецкой прокуратуры, сегодняшний обстрел остановки был произведен самим боевиками.

"Органы прокуратуры Донецкой области обладают оперативной информацией от свидетелей в городе Донецке о грузовом автотранспорте с минометом, который находясь в Куйбышевском районе совершил обстрел в сторону Ленинского района г. Донецка", - сообщили в прокуратуре области.