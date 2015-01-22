Часть аэропорта контролируют силы АТО. Ожесточенные бои продолжаются

"Часть зданий и часть территории Донецкого аэропорта остается под контролем украинских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны.

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"По состоянию на эту минуту бои вокруг донецкого аэропорта продолжаются. Часть зданий продолжают защищать наши бойцы", - сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он напомнил, что из-за постоянных обстрелов позиций украинских "киборгов" на территории аэропорта, почти полностью разрушено здание нового терминала. "В связи с тем, что территория этого терминала простреливается насквозь, вчера вечером было принято решение выйти с территории терминала на новые рубежи", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, на каких объектах еще остаются украинские военнослужащие, Владислав Селезнев отметил, что "киборги" находятся на "определенных участках и объектах на территории донецкого аэропорта".

"Полностью разрушена взлетно-посадочная полоса в районе Донецкого аэропорта", - сказал он и добавил, что проводится комплекс мероприятий по удержанию контроля над определенными объектами.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов. Затем утром батальон "Азов" сообщил, что украинским военным пришлось покинуть территорию донецкого аэропорта.