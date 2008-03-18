Инцидент в Косово может привести к новому противостоянию в ВР - эксперт

Инцидент с раненными украинскими миротворцами в Косово может привести к новому политическому противостоянию в Верховной Раде, отдельные политические силы могут использовать это как аргумент против вступления Украины в НАТО. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил директор военных программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

При нынешней политической ситуации в украинском парламенте довольно реальным, по мнению эксперта, представляется выведение с территории Косово украинского контингента, который в настоящее время находится там в составе миротворческой миссии ООН. Однако такой шаг был бы абсолютно нелогичным, убежден эксперт. По мнению Сунгуровского, Украина окончательно испортит свой международный имидж в том случае, если прекратит выполнять взятые на себя обязательства: «Это война, и понятно, что потери будут. Военные всегда готовы к этому. И, конечно, эта карта в канун Бухарестского саммита будет разыграна как внутри Украины, так и за ее границами». Сунгуровский отмечает, что политикам нужно взвешенно принимать решение относительно дальнейшего пребывания украинских миротворцев на территории Косово.