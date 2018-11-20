Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своих рядов Бойко и Левочкина - Вилкул

Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.

Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный блок", на котором из рядов фракции были исключены Юрий Бойко и Сергей Левочкин", - сказал он.

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Как известно, Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.

Об исключении этих депутатов из фракции также еще должен объявить в сессионном зале председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, ранее комитет Рады открыл путь к снятию неприкосновенности с нардепа от "Оппоблока" Колесникова.