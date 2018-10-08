Комитет Рады открыл путь к снятию неприкосновенности с нардепа от "Оппоблока" Колесникова
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ направил парламенту свое заключение относительно представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрия Колесникова с рядом оговорок.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании регламентного комитета первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник отметил, что предлагается принять заключение, которое будет направлено на рассмотрение ВР вместе с объяснениями Колесникова для рассмотрения по существу.
«Мы приходим к выводу, что представление... является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления», - сказал Пинзеник.
Вместе с тем он отметил, что будет осуществлен подробный анализ самого текста представления и аргументов, которые были озвучены в ходе заседания, обратив особое внимание на то, что «у нас возникают определенные оговорки относительно отсутствия или наличия доказательств, подтверждающих, в чем именно заключается умысел в действиях народного депутата Колесникова».
Кроме того, отметил первый заместитель председателя комитета, существуют оговорки относительно «данных, которые бы свидетельствовали об отсутствии в представлении информации о стоимости, по которой указанные объекты были отчуждены территориальной общиной в пользу третьих лиц».
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Также, по его словам, есть оговорка относительно того, каким образом судебно-оценочная, строительная и строительно-техническая экспертизы связаны с действиями Колесникова.
«Будут там и другие оговорки. Они будут изложены в самом тексте заключения», - сказал Пинзеник.
Члены комитета утвердили такое заключение своим голосованием.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Регламентный комитет ВР рассмотрел внесенное 18 сентября в парламент представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из «Оппоблока» Дмитрия Колесникова.
По данным прокуратуры, Колесников совершил на должности председателя Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. метров.
По словам генпрокурора, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.
Луценко ждет, что парламент рассмотрит представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Колесникова 16 октября.