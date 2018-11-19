"Украинский язык, кино, песня": СМИ объяснили причину появления "троллинговых" бордов НФ в адрес Порошенко

НФ пытается показать, что он может легко найти альтернативу Порошенко.

Яценюк вышел в информпространство (и впервые взвесил свои шансы), кроме того, начал кампанию, разместив борды с весьма неоднозначным текстом.

Его посыл, «Українська мова, кіно, пісня», «рифмуются» с президентской «триадой» («Армія, мова, віра!») и, значит, являются «троллингом». Об этом пишут "Вести".

«На деле, НФ пытается показать, что он может легко найти альтернативу Порошенко. И что для президента, если он хочет избраться, сам НФ незаменим — именно с этим и связано появление топорных, но эффективных билбордов Яценюка, — пояснил «Вестям» политолог Алексей Якубин. — А раз так, у них есть свои «хотелки» — это связано с сохранением ключевых должностей (МВД, Минюст) и обретением новых на те полгода, что остаются до выборов».

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По данным «Вестей», НФ остался весьма недоволен тем, как решился кадровый вопрос в Центризбиркоме: хотя политсила и получила пост секретаря комиссии (его заняла бывшая замминистра юстиции Наталья Севостьянова), функционал должности оказался меньше, чем рассчитывали у Яценюка, — был изменен регламент, и секретарь лишился возможности блокировать решения ЦИК.